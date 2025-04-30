ЦБ: цены в Калининградской области в марте выросли меньше, чем в целом по РФ

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Цены в Калининградской области в марте выросли меньше, чем в целом по России, при этом годовая инфляция ускорилась, говорится в докладе Банка России «Об инфляции в Калининградской области в марте 2025 года».

«Цены в марте 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,58% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 12,48%. Это выше, чем в целом по стране (10,34%)», — отмечается в сообщении. 

Как отмечают аналитики ЦБ, цены на продовольствие за месяц повысились значительно и в целом за год рост цен на него оказался наибольшим. Непродовольственные товары в марте подешевели, а в целом за год рост цен на них сложился ниже инфляции. «С исключением сезонности цены в марте выросли меньше, чем в феврале. Главные причины — укрепление рубля и некоторое охлаждение потребительского спроса, — отмечается в докладе. — В связи с ростом склонности жителей региона к сбережению в условиях повышения привлекательности банковских вкладов снизился спрос на товары длительного пользования».

В ЦБ также сообщили, что «годовая инфляция все еще существенно выше цели», и Банк России нацелен на ее возвращение к 4% в 2026 году, для этого необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам.

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