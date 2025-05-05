Калининградская область вошла в число регионов с низкой вахтовой занятостью

Калининградская область вошла в число регионов с низкой долей вакансий с вахтовой занятостью. Такие предложения составляют лишь 2% от всех предложений о работе. Об этом сообщают эксперты «hh.ru».

Самыми «вахтовыми» по итогам первых трех месяцев стали преимущественно дальневосточные территории: в Забайкальском крае и Магаданской области на вахту приходится треть от всех открытых там вакансий (по 33%), в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Амурской области — по 26%. Чаще всего компании ищут на работу вне родного региона водителей (14% от всех вахтовых вакансий), машинистов (10%), разнорабочих (8%), слесарей, сантехников (5%), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков и электромонтажников (по 4%).

Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила 154,5 тыс. руб., что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда (74 тыс. руб.). При этом самые высокие зарплаты работодатели готовы платить вахтовикам в Магаданской области (в среднем 188 тыс. руб.), Якутии (181,3 тыс.) и Новосибирской области (174,9 тыс.).



Отмечается, что, помимо Санкт-Петербурга (164,2 тыс.), достаточно высокие зарплаты в СЗФО вахтовикам готовы платить компании из Калининградской области (более 158 тыс.).