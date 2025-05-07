Калининградский овцевод: новые веттребования отразились на расходах фермеров

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Маар Шамоян, владеющий стадом овец в 300 голов, сообщил во вторник, 6 марта, во время встречи с губернатором Алексеем Беспрозванных, что из-за новых ветеринарных требований ему приходится сталкиваться с новыми расходами, которые могут повлиять на стоимость конечного продукта.

«В прошлом году если мы клеймили одного ягнёнка, это стоило 700 рублей, а в этом году — больше двух тысяч, — объяснил Шамоян. — Нам нужно привезти врача, чтобы он кровь взял (осенью и весной это нужно делать), потом в течение месяца приходит результат, и нам разрешают в течение десяти дней зарезать и продать 50 голов. Если 50 баранов клеймить и сдавать на рынок, 120 тысяч выходит. И мы не успеваем продать за это время. Мы иногда треть стоимости барана вынуждены иногда отдавать за клеймение».

Министр сельского хозяйства региона Артём Иванов подтвердил, что с 1 марта в соответствии с федеральным распоряжением фермеры должны сдавать анализ на бруцеллез.

«Эта болезнь передаётся от животных людям, поэтому с 1 марта обязательно перед забоем нужно сдавать анализы. Забор крови и сам анализ стоят денег. Конечно, есть сроки предоставления результатов. Это федеральная установка. Мы в курсе этой ситуации. Сегодня здесь заместитель начальника Службы ветеринарии, и мы думаем, как ускорить эту процедуру», — пояснил Иванов.

Заместитель руководителя Службы ветеринарии Калининградской области Ольга Матвеева рассказала, что находится на связи с хозяйствами. Она сообщила, что ранее ветобследование было бесплатным в рамках госзадания.

«Новое требование, естественно, необходимо выполнить, — добавила Матвеева. — Эта норма не просто так родилась. Бруцеллез является заразным заболеванием, общим для человека и животных. У нас подготовлено письмо в адрес Минсельхоза России, чтобы они эту норму пересмотрели и скорректировали сроки. Стоимость же определяется нашим прейскурантом. Эта услуга относится к перечню платных».

Создатель «Хутора Счаст Ливенское» Виталий Ходырев сообщил, что с подобными проблемами сталкиваются не только овцеводы, но и владельцы крупного рогатого скота.

Алексей Беспрозванных пообещал фермерам разобраться в проблеме. По его словам, в минсельхозе попытаются выяснить, как можно сократить сроки исследования и его стоимость.