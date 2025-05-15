Замглавы Минпромторга: ушедшие из России бренды не подавали заявок о возвращении

На данный момент ни один из ушедших с российского рынка брендов не подавал заявок о возвращении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

«Возвращение брендов — это должна быть инициатива самих зарубежных компаний. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд или какая-то компания, которой принадлежит бренд, подала, например, в Минпромторг какую-то заявку о чем-либо», — пояснил Чекушов.

Он уточнил, что общий подход обозначил президент Российской Федерации. Соответствующие предложения Минпромторгом «также подготовлены в рамках той задачи, которую обозначил президент».