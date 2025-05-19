Россия впервые с начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг за границей

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g («стабильный»). Это первый после начала СВО на Украине полученный суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве, пишут «Ведомости».

Суверенный кредитный рейтинг — это оценка кредитного риска национальных правительств, которая представляет собой оценку вероятности дефолта в перспективе.

В обосновании рейтинга агентство отметило адаптацию экономики к санкциям, большие резервы ($687 млрд) и Фонд национального благосостояния (ФНБ — 11,75 трлн руб.), низкий госдолг (24,989 трлн руб. внутренний, $53,9 млрд — внешний), рост ВПК, который может помочь гражданскому сектору.

Китайское агентство также выделило следующие возможные риски: дефицит кадров, высокая инфляция (10,09% в мае) из-за которой ЦБ удерживает ключевую ставку на уровне 21% годовых, высокие госрасходы.

Повысить рейтинг, по оценкам агентства, могут: ослабление санкций и снижение геополитической напряженности, рост экономики выше прогнозов. Понизить — новая эскалация на Украине, истощение ФНБ, существенные изменения в системе обслуживания долга или выход управления им из-под контроля, которые приведут к фактическому дефолту

CCXI — первое и крупнейшее рейтинговое агентство Китая. После 2022 года Fitch, Moody’s и S&P отозвали рейтинги России из-за санкций.