Горсовет: доходная часть бюджета Калининграда в 2024-м вышла на рекордную сумму

Доходная часть бюджета Калининграда в прошлом году выросла на 9% и «вышла на рекордные» 31 657 млн руб. Об этом сообщил председатель комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков в ходе публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2024 год.

Как подчеркнул Быков, бюджет прошлого года исполнялся в «крайне непростых условиях, где политическая нестабильность, санкционное давление, рост логистических затрат и ограниченность производительных ресурсов стали серьезными вызовами». Главным итогом года, по его словам, стал сбалансированный бюджет. «Прирост налоговых поступлений на 45% (беспрецедентный результат за последние десятилетия), отказ от планового заимствования и полное погашение долгов в муниципальной гарантии, досрочное погашение долгов, включая часть обязательств 25-го года, снижение долговой нагрузки более чем в два раза, сохранение долговой устойчивости города на высоком уровне», — перечислил результаты Быков.

«По итогам года бюджет города вышел на профицит 3 млрд руб., тогда как планировался дефицит. Это дало возможность не прибегать к заимствованиям и, соответственно, большую свободу планирования расходов в очередном финансовом году, — добавил он. — В прошедшем году расходы бюджета составляли 28,6 млрд руб., почти 2 млрд больше, чем годом ранее. Это неформальный рост, это рост дела».

«Бюджет Калининграда в 2024 году сохранил свою социальную направленность. Почти 60% расходов — это образование, культура, спорт, социальная политика. Это не просто цифра, это инвестиции в будущее города и его людей. Более 6 млрд руб. были направлены на транспорт и дорожное хозяйство. Это безопасность, удобство передвижения, это основа экономической активности», — отметил Быков.