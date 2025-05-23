Бизнес заявил о падении спроса и продаж в I квартале 2025 года

70% предпринимателей ощутили в I квартале 2025 года сокращение спроса, которое проявилось в падении продаж и выручки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Института экономики роста им. Столыпина.



Исследование учитывает ответы руководителей и владельцев около 2500 компаний из 85 субъектов России. Около 60% опрошенных рассказали о сокращении физического объема продаж в январе—марте по отношению к тому же периоду прошлого года. У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.

«Падение выручки в денежном выражении отмечает 56% предпринимателей. Некоторые из них смогли компенсировать снижение физических продаж увеличением цен. На этот шаг пошли 24,5% респондентов, еще 36,4%, напротив, снизили цены для стимулирования продаж, а 24,5% предпринимателей их не меняли», — отмечает издание.