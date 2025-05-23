Бизнес заявил о падении спроса и продаж в I квартале 2025 года

Все новости по теме: Бизнес

70% предпринимателей ощутили в I квартале 2025 года сокращение спроса, которое проявилось в падении продаж и выручки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Института экономики роста им. Столыпина.

Исследование учитывает ответы руководителей и владельцев около 2500 компаний из 85 субъектов России. Около 60% опрошенных рассказали о сокращении физического объема продаж в январе—марте по отношению к тому же периоду прошлого года. У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.

«Падение выручки в денежном выражении отмечает 56% предпринимателей. Некоторые из них смогли компенсировать снижение физических продаж увеличением цен. На этот шаг пошли 24,5% респондентов, еще 36,4%, напротив, снизили цены для стимулирования продаж, а 24,5% предпринимателей их не меняли», — отмечает издание.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter