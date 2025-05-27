Калининградскую «Новую аптеку» выкупила фармацевтическая компания «Протек»

Калининградскую сеть «Новая аптека» выкупила фармацевтическая компания Вадима Якунина «Протек». «Ведомости», которым подтвердили факт приобретения, уточняют, что 23 мая в ЕГРЮЛ появилась информация о поглощении калининградского ООО «Линц» (компания управляет аптечной сетью «Новая аптека») компаниями ООО «Ригла» и АО «Протек», входящими в фармацевтическую группу «Протек».

Гендиректор «Риглы» Борис Попов, как уточняет издание, сообщил, что приобретены 55 аптек, которые будут ребрендированы в основной формат «Риглы» — «Здравсити аптека».

«Интерес к рынку Калининградской области он объясняет задачами роста пользовательской базы „Риглы“, повышения доступности фармтоваров, — добавляют „Ведомости“. — Общее число аптек „Риглы“ таким образом приблизилось к 6000».

Выручка сети «Ригла» в прошлом году выросла на 26% до 194,5 млрд руб. По версии рейтингов Vademecum и DSM Group, это крупнейшая сеть России по итогам минувшего года.