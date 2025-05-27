ЦБ: в Калининградской области снизилась годовая инфляция

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В Калининградской области годовая инфляция уменьшилась и составила 12,38%. Однако, как сообщает Центральный банк России, это выше, чем в целом по стране (10,23%).

Цены в регионе в апреле, по данным Росстата, выросли на 1,19% к марту. «Значительнее всего подорожали услуги. Существенно выросло в цене за месяц и продовольствие. В целом за год продукты и услуги подорожали больше, чем вся потребительская корзина. Непродовольственные товары за месяц подорожали незначительно, а в целом за год цены на них выросли заметно меньше, чем на корзину в целом», — рассказали в ЦБ.

С исключением сезонности цены в апреле выросли сильнее, чем в марте. Главная причина роста — продолжающийся рост издержек производителей и поставщиков в условиях сохранения высокого внутреннего спроса.

Изображение: скриншот с сайта ЦБ

Как добавили в ЦБ, «годовая инфляция в стране в апреле снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году».

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