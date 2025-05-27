Минобр: сочинения выпускников проверяют через систему «Антиплагиат»

В этом году итоговые сочинения, которые писали одиннадцатиклассники школ региона, проверяли через систему «Антиплагиат», рассказала на заседании правительства области во вторник министр образования Светлана Трусенева.

«Если говорить об особенностях проведения государственной итоговой аттестации девятых и одиннадцатых классов, то в этом году мы все работы — итоговые сочинения наших одиннадцатиклассников — провели через систему „Антиплагиат“, — рассказала министр. — Также было организовали подавление связи во всех пунктах проведения экзамена».

Кроме того, отметила министр, во всех пунктах сдачи экзаменов обеспечено оффлайн-наблюдение за школьниками в каждой аудитории. Впервые в 2025 году, по ее словам, во время проведения экзамена в формате основного государственного экзамена печать и сканирование экзаменационных материалов ведется в самих пунктах. «Это новая технология. Мы прошли обучение, в том числе с привлечением специалистов Федерального центра тестирования, чтобы все прошло в соответствии с порядком».

Светлана Трусенева напомнила, что во время подготовки к государственной итоговой аттестации в регионе провели ряд федеральных и региональных тренировочных мероприятий, в которых принимали участие выпускники текущего года. «Нам было очень важно, чтобы все работники, которые задействованы в аттестации, тоже понимали свои действия. Они были слаженными и направлены на создание комфортной атмосферы для сдачи экзамена для наших ребят», — заключила министр образования.

Итоговое сочинение в Калининградской области в декабре писали около пяти тысяч одиннадцатиклассников. Испытание является обязательным — без его успешного прохождения выпускники не допускаются к сдаче Единого государственного экзамена.

Итоговое сочинение (изложение) как допуск выпускников к ЕГЭ впервые было введено в 2014-2015 учебном году. Соответствующее поручение дал президент Путин «с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы».