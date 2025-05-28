Гурьевску выделили 11,7 млн руб. за снижение долгов по транспортному налогу

Гурьевскому округу выделили 11,7 млн руб. в качестве дотаций за снижение долгов по транспортному налогу в 2024 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Полное наименование документа: «Постановление Правительства Калининградской области от 23.05.2025 № 191-п „Об утверждении распределения иных дотаций местным бюджетам по итогам оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по развитию налогового (доходного) потенциала территорий соответствующих муниципальных образований Калининградской области в части снижения задолженности по транспортному налогу по результатам 2024 года“». Он устанавливает размер дотаций муниципалитетам на основе эффективности их деятельности по развитию доходов, особенно по снижению задолженности по транспортному налогу за 2024 год.

Так, Гурьевскому округу распределили 11,7 млн рублей. Это самый высокий показатель, отражённый в постановлении. Следом за ним расположились Зеленоградский (4 млн рублей) и Светловский (3,9 млн рублей) округа. Меньше всего выделили Нестеровскому муниципалитету — 705 тыс. рублей.

Согласно документу, ещё 3,1 млн рублей распределили Балтийскому округу, 2,9 млн рублей — Гвардейскому, 2,2 млн рублей — Светлогорскому и 1,1 млн рублей — Пионерскому округам.