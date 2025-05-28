Облвласти: в регионе планируется вдвое увеличить производство консервов

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Власти Калининградской области обсудили с председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента в СЗФО Александром Гуцаном перспективы развития рыбной отрасли и судостроения. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных, «все предложения региона приняты и поддержаны».

В частности, в Калининградской области намерены обеспечить океаническим сырьём местные рыбоперерабатывающие предприятия и увеличить в 2 раза объёмы производства консервированной рыбы. В планах также усилить развитие аквакультуры, в том числе благодаря реализации проекта по выращиванию атлантического лосося — до 5 тыс. тонн ежегодно.

Также власти планируют «продолжить модернизацию промыслового флота, построить до 2029 года не менее 3 судов; увеличить научные исследования для поиска новых запасов промысловых видов рыб; совместно с Росрыболовством и Минсельхозом России реализовать программу рыбохозяйственной мелиорации русел и устьев до 2030 года».


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