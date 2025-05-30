Калининградстат назвал наиболее подорожавшую в апреле услугу

В апреле был отмечен рост индекса потребительских цен по 42 наблюдаемым видам услуг в размере до 20,6%. Снижение цен в размере от 1,2% до 29,1% зафиксировали по 10 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе.

На первом месте среди подорожавших услуг оказался проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда. За месяц он вырос в цене на 20,6% — до 793,8 руб. за 100 км. Речные круизы по России разместились на второй позиции (+18,2%, 21 084,1 руб. за поздку). Проживание в гостинице 4-5* заняло третье место (+16,5%, 7875,5 руб. за сутки), а в гостинице 3* — четвёртое (+16,34%, 3759,4 руб.). Замыкает пятёрку проживание в доме отдыха или пансионате (+15,7%, 3459,2 руб. за день).

Наиболее значительное снижение цен наблюдалось на поездки в страны Юго-Восточной Азии (-29,1%, 65 431,9 руб.). Поездки в ОАЭ снизились в цене на 19,7% (52 565,8 руб.), а в Египет — на 18,9% (67 331,6 руб.). На четвёртой позиции разместились поездки в страны Закавказья (-13%, 45 365 руб.). Плата за пользование потребительским кредитом стала дешевле на 8,6% (36 494 руб.).