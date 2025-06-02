Россия оказалась шестой в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии

Все новости по теме: Энергетика

Россия заняла шестую стройку в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии для населения. Годом ранее страна занимала пятое место. Мониторинг был проведен экспертами РИА Рейтинг.

На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысяч кВт∙ч. Лидером же по доступности электроэнергии для населения стала Исландия, жители которой в состоянии купить за среднемесячную зарплату более 26 тысяч кВт∙ч. В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысяч кВт∙ч. и 20,7 тысяч кВт∙ч. соответственно.

При этом Россия находится на втором месте по дешевизне электроэнергии — 4,5 рубля за кВт∙ч. Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, в пересчете на российскую валюту кВт∙ч. здесь стоит 3,6 рубля. Третье место занимает Белоруссия, где стоимость электричества составила 7 рублей за кВт∙ч.

Аналитики считают, что в 2025 году ситуация на европейском энергетическом рынке, скорее всего, останется стабильной. Правда, в России в июля предстоит индексация тарифов для населения. «Однако, учитывая продолжающийся рост заработной платы, можно предположить, что доступность электричества для наших граждан сохранится примерно на прежнем уровне», — считают эксперты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter