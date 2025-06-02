Россия оказалась шестой в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии

Россия заняла шестую стройку в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии для населения. Годом ранее страна занимала пятое место. Мониторинг был проведен экспертами РИА Рейтинг.

На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысяч кВт∙ч. Лидером же по доступности электроэнергии для населения стала Исландия, жители которой в состоянии купить за среднемесячную зарплату более 26 тысяч кВт∙ч. В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысяч кВт∙ч. и 20,7 тысяч кВт∙ч. соответственно.

При этом Россия находится на втором месте по дешевизне электроэнергии — 4,5 рубля за кВт∙ч. Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, в пересчете на российскую валюту кВт∙ч. здесь стоит 3,6 рубля. Третье место занимает Белоруссия, где стоимость электричества составила 7 рублей за кВт∙ч.

Аналитики считают, что в 2025 году ситуация на европейском энергетическом рынке, скорее всего, останется стабильной. Правда, в России в июля предстоит индексация тарифов для населения. «Однако, учитывая продолжающийся рост заработной платы, можно предположить, что доступность электричества для наших граждан сохранится примерно на прежнем уровне», — считают эксперты.