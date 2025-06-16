Эксперты: в сфере медицины в регионе на одно место претендует лишь один кандидат

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Несмотря на возросшую конкуренцию за рабочие места, в Калининградской области сохраняется дефицит кадров в медицине и фармацевтике. По данным аналитиков сервиса hh.ru, на одну вакансию в этих сферах приходится всего один кандидат.

Кадровый дефицит зафиксирован в розничной торговле — два резюме на вакансию, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и сфере туризма — по четыре резюме на место.

Сейчас в регионе сложнее всего найти работу в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга — на одну вакансию здесь претендует свыше 40 человек. Среди специалистов в области искусства и массмедиа уровень конкуренции достигает 25 резюме на вакансию. Схожая ситуация в сфере топ-менеджмента — 24 человека на место. 

Повышенная конкуренция наблюдается среди маркетологов и специалистов по рекламе — 21 человек на вакансию, а также среди IT-специалистов — 18 человек на место. При этом, по сравнению с прошлым годом, уровень конкуренции в IT-секторе Калининградской области вырос на семь процентных пунктов.  «В IT-, маркетинге и управлении в прошлые годы был бум интереса у соискателей, что привело к большому числу выпускников курсов и вузов. Теперь рынок перенасыщен junior-специалистами, а вакансий для них меньше», — отметила руководитель пресс-службы сервиса Мария Бузунова. 

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».


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