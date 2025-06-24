ЦБ: инфляция в Калининградской области оказалась выше, чем в целом по стране

Цены в Калининградской области в мае 2025 года выросли на 0,57% к апрелю. Годовая инфляция снизилась и составила 12,13%, но при этом она остаётся выше, чем в целом по стране (9,88%). Об этом сообщает Центральный банк России.

Из продуктов сильнее всего подорожало масло, отмечает ЦБ. Так, за месяц цены на подсолнечное и оливковое масла выросли на 4,47% и 2,65% соответственно. При этом в предыдущие несколько месяцев они дешевели. В мае цены на эти продукты скорректировались вверх. За год подсолнечное масло подорожало на 15,61%, а оливковое — на 13,78%.

Цены на плодоовощную продукцию также выросли. В первую очередь это связано с сезонным подорожанием овощей «борщевого набора» — капусты, моркови, свеклы и лука. Запасы овощей прошлогоднего урожая практически закончились, и в магазинах области преобладает импортная продукция нового урожая. На стоимости привозной продукции сказывается рост затрат на ее транспортировку в регион. В целом за год цены на плодоовощную продукцию выросли на 29,47%.

Продолжили дешеветь яйца, поскольку отечественные птицефабрики нарастили объемы производства яиц. В Калининградской области их предложение тоже выросло, в том числе за счет увеличения поставок из других регионов. В целом за последний год яйца подешевели на 1,52%.

В мае, как и в прошлом месяце, продолжилось снижение цен на телевизоры, компьютеры и средства связи. Укрепление рубля привело к снижению стоимости товаров, которые завозятся из-за рубежа или производятся в стране с использованием импортных компонентов. Кроме того, спрос жителей региона на товары длительного пользования постепенно охлаждается. В итоге за год телевизоры подешевели на 1,39%, а компьютеры — на 7,79%. Благодаря укреплению рубля также стали дешевле трикотажные изделия, галантерея, легковые автомобили, инструменты и оборудование. При этом за год большая часть этих товаров подорожала меньше, чем непродовольственные товары в целом, а инструменты и оборудование и легковые автомобили подешевели (на 5,14% и 1,22% соответственно).

Заметно выросли цены на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги, так как число желающих отдохнуть в регионе постоянно увеличивается. В условиях высокого спроса местные санатории, пансионаты и гостиницы повысили цены на свои услуги, в том числе чтобы компенсировать рост затрат на содержание зданий, расходные материалы, оплату труда сотрудников, а также на предоставление услуг питания.

Как отмечает ЦБ, экскурсионные услуги также подорожали. В частности, выросла стоимость поездок на Черноморское побережье России и в Крым, а также речных круизов по России. Относительно апреля они подорожали на 20,96% и 12,31% соответственно. Это в том числе связано с началом туристического сезона и повышением спроса на поездки внутри страны. В целом за год экскурсионные услуги подорожали на 14,30%.