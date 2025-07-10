ЦБ: за год накопления жителей Калининградской области выросли на 22%

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Объём сбережений на вкладах и банковских счетах (без учета счетов эскроу) жителей Калининградской области превысил 400,1 млрд рублей. За год накопления выросли на 22%. Такие данные приводит ЦБ.

Темпы прироста средств на депозитах калининградцев соответствуют среднему показателю по Северо-Западному федеральному округу (23%). Больший прирост в годовом сопоставлении был только у жителей Санкт-Петербурга (25%), Псковской и Вологодской областей (по 23%). При этом по объему накоплений Калининградская область идет следом за Санкт-Петербургом (4,6 трлн рублей), опережая Ленинградскую область (381,6 млрд рублей).

«В конце июня максимальные ставки по вкладам, которые предлагают банки, привлекающие наибольший объем депозитов, немного снизились, но оставались привлекательными — более 18%», — добавляет ЦБ.

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