СМИ: Калининградская область получит 250 млн на докапитализацию промышленности

Минпромторг намерен выделить шести региональным фондам развития промышленности, в том числе Калининградской области, в сумме 1,4 млрд руб. для докапитализации промышленности. Об этом сообщает «Коммерсант».



Средства направят в фонды для выдачи льготных кредитов обрабатывающим предприятиям, которые расположены в этих субъектах. Как сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге, подготовившем соответствующий проект постановления Правительства, субсидии предлагается выделить по ходатайствам глав регионов для «наращивания промышленного производства и запуска новых проектов». Объявленная ранее цель властей — не допустить в 2025 году «проседания» прошлогодних темпов роста выпуска в обработке.

Калининградская область получит из резервного фонда Правительства 250 млн рублей. Тамбовской области на докапитализацию фонда развития промышленности (ФРП) направят 150 млн, Вологодской области и Чечне — по 200 млн, Хабаровскому краю и Ростовской области — по 300 млн.

Как пояснили «Коммерсанту», региональные фонды — это созданные властями регионов самостоятельные организации, реализующие собственные программы финансирования развития промышленности. Решение о докапитализации и о том, кому именно будут направлены деньги, принимает Минпромторг как распорядитель выделяемой субсидии.

При этом в Министерстве уточнили, что субъекты РФ, фонды которых докапитализируются, не относятся к наиболее проблемным. Чиновники надеются, что получение льготных займов позволит предприятиям привлечь внебюджетные инвестиции, а также увеличить объем производимой продукции.