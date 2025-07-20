Представитель «Калинково»: цену на срезанные тюльпаны снижать пока не будут

Представитель «Калинково»: цену на срезанные тюльпаны снижать пока не будут
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Цена на главный весенний цветок, тюльпан, в России снижаться пока не будет. Не повлияет на нее даже увеличение производственных площадей главного производителя тюльпанов Калининградской области, питомника «Калинково». Об этом «Новому Калининграду» сообщила главный агроном компании Маргарита Фомичёва.

Площадь теплиц, по её словам, предприятие увеличило до трёх гектаров. Кроме того, увеличилась и площадь цеха по переработке тюльпанов. Из-за этого компания получила возможность увеличить производство тюльпана примерно на 15-20%.

«Если раньше мы выращивали 17 млн штук, то теперь сможем увеличить объём до 19,5 — 20,4 млн штук», — рассказала Фомичёва.

Главный агроном добавила, что цена на тюльпан второй или третий год подряд остаётся высокой, «потому что в России очень немного поставщиков этого цветка».

«Тюльпан всегда востребован в период праздников, спрос на него превышает предложение, — пояснила она. — Кроме того, удлинились сроки доставки продукции, поэтому не вся она доезжает».

Фомичёва отметила, что те объёмы тюльпанов, а также востребованных к 1 сентября хризантем, которые выращивает «Калинково», избыточны для калининградского рынка. Диапазон их поставок от Краснодарского края и Ростова-на-Дону на юге, до Уфы и среднего Урала на востоке, а также поставки охватывают всю центральную Россию.

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