Эксперты: в Калининградской области средняя зарплата в общепите выросла на 15%

В первой половине 2025 года в Калининградской области средние предлагаемые соискателям зарплаты в кафе и ресторанах выросли на 15% за год и составили 48 724 руб. Об этом сообщают аналитики «Авито Работы».

В сфере общепита занятость чаще всего предполагает работу по сменному графику с возможностью выбора утренних или вечерних смен. «Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий», — пояснили эксперты.

Заметнее всего зарплатные предложения выросли у бариста — на 22%. Средний уровень предлагаемых соискателям зарплат достиг 46 673 руб. При этом важно учитывать, что большую часть заработка бариста составляют чаевые, а иногда и проценты с выручки заведения. Зачастую для привлечения кандидатов работодатели в вакансиях указывают вилки возможного дохода с максимальными значениями. Окончательный заработок бариста также зависит от графика работы, количества отработанных смен, сезонности и региона, в котором находится заведение.

На фоне активного развития ресторанного бизнеса растут зарплатные предложения и у работников кухни. Среди таких специалистов первую строчку списка по динамике зарплатных предложений занимает профессия работника кухни — для них предлагаемые зарплаты повысились на 42% и достигли порядка 41 992 руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».