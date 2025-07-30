В Калининграде назвали самую подорожавшую услугу в июне

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В Калининградской области в июне отметили рост индекса потребительских цен по 24 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,09% до 21,89%. Снижение цен в размере от 0,03% до 14,2% зафиксировали по шести видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших услуг находится поездка в Беларусь, выросшая в цене на 21,89% (73 129,22 руб.). Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии оказались на второй позиции (+14,29%, 78 731,53 руб.), а поездка на отдых на Черноморское побережье России — на третьей (+13,18%, 68 361,1 руб.). На четвёртом месте разместилась аренда автомобилей (+12,73%, 112,34 руб. в час). Замыкают пятёрку поездки в страны Закавказья (+12,08%, 52 032,02 руб.).

Снижение цен на 14,2% зафиксировали на проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (702,46 руб. за 100 км пути). Поездка на отдых в Египет снизилась в цене на 8,69% (65 273,64 руб.). Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования стал дешевле на 7,79% (518,3 руб. за 100 км пути), поездка в Турцию — на 2,2% (80 827,14 руб.), а плата за пользование потребительским кредитом — на 0,8% (36 201,85 руб.).

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