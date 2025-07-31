Директор по персоналу Ростеха: нужен посыл, что работать на заводе — престижно

В России нужно радикально и системно подходить к повышению престижа рабочих профессий и объяснять молодым людям, что они «не смогут вечно крутить педали, работая курьерами». Такое мнение высказала директор по персоналу корпорации Ростех Юлия Цветкова в ходе деловой сессии «Ремесло 2.0», которая прошла в рамках VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



Цветкова рассказала, что госкорпорация Ростех много работает над привлечением молодежи в рабочие профессии, занимается профориентацией. «Мы максимально стараемся, чтобы наши зарплаты были выше, чем в среднем по региону. Это достаточно сложно, учитывая, что у нас гособоронзаказ, но, тем не менее, у нас в целом практически везде зарплаты выше», — рассказала она. Кроме того, по словам Цветковой, сотрудникам готовы платить надбавки за переработки, премии, они имеют социальный пакет, медстраховку, негосударственное пенсионное обеспечение, могут приобретать жилье при корпоративной поддержке работодателя. Корпорация выступает за отсрочку от армии для выпускников СПО, целевое обучение и т.п.

«Но мы понимаем, что сегодня этого категорически не хватает. То есть, как бы мы ни бежали быстро, все равно всегда найдется кто-то, кто может предложить более высокую зарплату — финтех, IT, ритейл, неважно», — добавила она. По мнению Цветковой, ​​вопрос надо решать «радикально и системно»: «Это только повышение престижа рабочих профессий. Если в стране не будет общего посыла, что работать на заводе — это престижно и правильно, мы ситуацию не изменим».

Она обратила внимание, что молодые ребята не готовы идти на заводы из неких соображений комфорта. «Ребята говорят: а зачем я туда пойду? Вставать рано, начальник, гостайна, ограничения. Я лучше пойду в доставку, буду крутить педали и мне будет хорошо. Но здесь надо правильно объяснять, что пока тебе 18, ты покрутишь эти педали, и тебе будет хорошо. Но пройдет несколько лет, и найдется кто-то, кто крутит эти педали быстрее или за меньшие деньги, а тебя выкинут на улицу. А наши профессии, которые мы предлагаем, это, во-первых, абсолютно точное понимание, что ты всегда найдешь себе применение, ты не пропадешь», — пояснила директор Ростеха по персоналу.

Она отметила, что это должна быть системная история со стороны государства — что нужны рабочие и инженеры. «Если создать правильную среду, с правильными установками и со школьных лет ребятам объяснять, почему стране нужны рабочие и популяризировать труд рабочего человека, я думаю, ситуация будет меняться, — добавила Цветкова. — Потому что если действовать просто чисто экономическими стимулами, развивать социальный пакет и соревноваться, у кого рабочие места красивее и кто предложит более продвинутую стажировку, то всегда найдется кто-то, кто предложит более крутую стажировку, более продвинутый социальный пакет и более комфортные условия. А знаете, если страна долго ориентируется только на комфорт, если какой-то народ в целом долго ориентируется только на комфорт, то с высокой долей вероятности в исторической перспективе он исчезает, потому что он просто не способен справляться с вызовами и с конкуренцией тех, кто готов иметь чуть меньше комфорта, зато работает на долгосрочный результат. Поэтому я считаю, что это системная, фундаментальная задача на данном этапе. Особенно учитывая те колоссальные вызовы, которые перед страной стоят».

Она добавила, что «например, в гражданской авиации нужно за полтора года сделать то, что западные компании делали десятки лет».