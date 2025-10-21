Регион планирует получить за счет гастарбайтеров более миллиарда рублей

Регион планирует получить за счет гастарбайтеров более миллиарда рублей

Бюджет Калининградской области рассчитывает получить в 2026 году более миллиарда рублей за счет налогов, которые будут платить гастарбайтеры. Об этом сообщил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании Заксобрания в четверг, представляя законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

Как пояснил Виктор Порембский, проект касается исчисления НДФЛ иностранцам, работающим на основании патента. Ежемесячный платеж для них устанавливается в размере 10913 руб., что соответствует ежемесячной зарплате в 83946 руб. (как отметил министр, по прогнозам, в 2026 году средняя зарплата в области должна составить 84200 руб.).

Минфин рассчитывает, что индексация ежемесячного платежа принесет в 2026 году дополнительно бюджету области 163 млн руб. Таким образом, поступления от него превысят миллиард. В 2025 году региональная казна получила за счет него 900 млн. «Этот источник доходов для нас очень весомый», — отметил Порембский.

Отметим, что в 2019 году эта сумма прогнозировалась на уровне 360 млн руб., платеж составлял 4,4 тыс. руб. в месяц.

