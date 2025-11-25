Кабмин намерен сократить теневой сектор экономики

Кабмин намерен сократить теневой сектор экономики

Правительство РФ готовит решение, направленное на сокращение теневого сектора экономики, чтобы повысить собираемость платежей в социальные фонды и увеличить доходы бюджета, отметил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что сейчас идет у нас процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе и фонды ОМС, с одной стороны. С другой стороны, правительство Российской Федерации сейчас принимает, уже до высокой степени готовности, решение о снижение уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Силуанов.

Министр напомнил, есть «неработающее население, которое, на самом деле, где-то работает», но при этом официально не числится. «А за него субъекты Российской Федерации платят соответствующие взносы как за неработающих. Нужно побуждать таких людей регистрировать свой бизнес, участвовать в формировании доходов бюджетов и небюджетных фондов и так далее. Здесь в наших планах — работа в части снижения теневого сектора и увеличение категории работающих, которые будут платить отчисления в Фонды обязательного медицинского страхования и в социальные фонды в соответствии с требованием действующего законодательства. Мы по этому пути пока идем», — добавил он.

