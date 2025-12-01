В ГД хотят внести законопроект о защите ветеранов СВО от сокращения на работе

Члены комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов во главе с председателем Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект о защите от сокращения на работе граждан, призванных для участия в СВО на военную службу в ходе мобилизации или заключивших в этот период контракт. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в ст. 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата. Как отмечает ТАСС, «уже действует порядок приостановки трудового договора между работодателем и работником, который несет военную службу». Такой сотрудник имеет право выйти на работу к прежнему работодателю в течение трех месяцев после окончания службы.

«Максимум всех социальных и трудовых гарантий должен быть у абсолютного большинства наших бойцов. И хотя на протяжении этих лет мы регулярно пополняем правовой чемоданчик с различными льготами для участников СВО и их семей, бойцы демобилизуются и приходят с разными ситуациями, требующими новых мер поддержки. Вот и сейчас актуализировался вопрос защиты от возможных сокращений наших ветеранов боевых действий. И внесенная нами инициатива — ответ на этот вызов. Правительство законопроект уже поддержало, надеемся, что и парламентское большинство последует его примеру», — пояснил Нилов.

Согласно пояснительной записке, проектом предлагается ввести дополнительную социальную гарантию для ветеранов СВО — тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения и в военное время. Им должно быть предоставлено преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.

В записке также отмечается, что действующая редакция статьи не распространяет предусмотренные ею меры социальной поддержки на работников, которые возобновили работу у прежнего работодателя после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации или поступления на военную службу по контракту во время мобилизации, а также на тех, кто был направлен в этот период на службу в войска нацгвардии. В связи с этим возникла необходимость в распространении действия предусмотренных статьей гарантий на эти категории граждан.

«Выполнение задач в военных условиях связано с повышенным риском для жизни и здоровья, требует особого мужества. Предоставление данной категории граждан дополнительных социальных гарантий в сфере трудовых отношений являлось бы справедливой мерой признания их заслуг», — отмечается в документе. Подчеркивается, что принятие такой меры послужит на благо социальной справедливости и будет способствовать успешной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь после выполнения особых задач.