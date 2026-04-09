В Багратионовском районе заработало предприятие по выращиванию форели и осетра

В посёлке Совхозное Багратионовского района начало работу новое предприятие ООО «Колобрат», специализирующееся на выращивании товарной радужной форели и осетра в установках замкнутого водоснабжения. Об этом сообщило региональное Агентство по рыболовству на своей странице «ВКонтакте».

«Основной особенностью проекта является полностью интегрированная производственная цепочка: от производства кормов до выпуска готовой рыбной продукции. На предприятии реализован полный цикл производства: собственное производство кормов, включая экструдирование и выпуск премиксов, инкубирование, выращивание рыбы в УЗВ и переработка. Корма разрабатываются с учётом потребностей форели, карпа и осетровых, что позволяет обеспечить высокое качество и экологичность продукции», — отмечается в сообщении.

ООО «Колобрат» планирует запустить новые линии экструдирования кормов, увеличить объёмы установок замкнутого водоснабжения и локализовать закупку компонентов у региональных производителей. Также предприятие рассчитывает построить современный распределительный хаб для логистики готовой продукции.