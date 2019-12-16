Заразил бельевыми вшами: осудили жителя Немана, который забил друга лопатой

Заразил бельевыми вшами: осудили жителя Немана, который забил друга лопатой
Виталий Невар / Новый Калининград
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35-летнего жителя Немана, который насмерть забил знакомого лопатой, осудили на 8,5 лет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе областного суда.

Преступление было совершено вечером 10 апреля этого года. Мужчины вместе выпивали у одного из домов в пос. Мичуринский. Внезапно они поссорились, и осужденный не менее 4 раз ударил 48-летнего собутыльника лопатой по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый пояснил, что избил друга потому, что он долго ходил в магазин за спиртным. Кроме того, он вспомнил, что мужчина заразил его бельевыми вшами зимой 2019 года.

Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Неманский городской суд 7 октября 2019 года признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Коллегия областного суда оставила приговор в силе.


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