Калининградка сломала в супермаркете руку и отсудила 40 тысяч рублей

Калининградка сломала в супермаркете руку и отсудила 40 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград

Жительница Калининграда засудила владельцев супермаркета, в котором сломала руку. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе областного суда.

В иске к юридическому лицу женщина указала, что осенью 2018 года пришла в магазин за продуктами, где споткнулась о неровно лежащий грязезащитный коврик, упала и сломала руку. Администрация предложила выплатить пострадавшей компенсацию в размере 25 тыс. руб., но она отказалась и обратилась в суд.

Ленинградский районный суд взыскал с ООО в пользу истцы компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей. Ответчик подал апелляцию, но она была отклонена.

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