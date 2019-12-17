Во Внуково задержали партию наркотиков на 6 млрд. Это была помощь ООН Таджикистану

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали контрабандную партию метадона на сумму 5,8 млрд рублей, которая, как выяснилось позже, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане. Препарат был закуплен Глобальным Фондом ООН в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустама Шарипова.



«Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», — цитирует агентство Шарипова, который считает, что ответственность по доставке груза в Таджикистан лежит на Глобальном Фонде. В международной организации в свою очередь отмечают, что до момента доставки в Таджикистан ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании.

Партия метадона, следовавшая транзитом из Германии в Таджикистан, была обнаружена таможенниками на складе временного хранения. Груз не был задекларирован, а на этикетках емкостей, согласно заявлению ФТС, была указана ложная информация о количественном содержании метадона в жидкости. Таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.