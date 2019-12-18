73 пожарных МЧС выезжали на ликвидацию возгорания, потушенного огнетушителем

73 пожарных МЧС выезжали на ликвидацию возгорания, потушенного огнетушителем
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде во вторник произошло возгорание на территории плавающего дока ПСЗ «Янтарь», к ликвидации которого привлекались 73 пожарных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. 

В 14.13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении на территории плавающего дока № 8 ПСЗ «Янтарь» в Московском районе Калининграда. В 14.15 был объявлен ранг пожара 1 БИС. При проведении сварочных работ на нижней палубе произошло загорание утеплителя на площади пяти квадратных метров. Возгорание было ликвидировано огнетушителем. Пострадавших нет. По повышенному рангу пожара на место происшествия были отправлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-7, ПСЧ-4, ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-1, ПСЧ-5 в составе 73 человек и 12 единиц техники.

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