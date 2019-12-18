На улице Автомобильной на «зебре» сбили женщину

В Калининграде под колесами «Субару» пострадала 31-летняя женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
ДТП случилось в семь утра на улице Автомобильной. Уточняется, что пострадавшая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Калининград. В 07 часов 25 минут на улице Автомобильной водитель автомобиля марки «Субару» совершил наезд на 31-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества пешеходам. #гибдд39#дтп #осторожнопешеход #соблюдайпдд
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