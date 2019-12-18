Пьяный житель поселка Ясное сел за руль «Фольксвагена» и врезался в дерево

Накануне в Славском округе произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген», водитель которого оказался пьян. Пострадал пассажир, сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.
ДТП случилось в 16:50 на улице Почтовой в Ясном. 32-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево справа по ходу движения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был пьян. В результате ДТП травмы получил 45-летний пассажир «Фольксвагена», который не был пристегнут ремнем безопасности.
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Славский район. В 16 часов 50 минут на улице Почтовой поселка Ясное 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП травмы получил 45-летний пассажир «Фольксвагена», который не был пристегнут ремнем безопасности. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. Нетрезвое вождение приводит к дорожно-транспортным происшествиям. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд
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