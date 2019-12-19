Жителя Калининграда осудили на 10 месяцев за взятку полицейскому

Житель Калининграда осуждён за взятку полицейскому, сообщает пресс-служба Центрального районного суда. Он пытался помочь своей бывшей супруге избежать ответственности за нарушение правил продажи алкоголя и передал полицейскому 50 тысяч рублей. После этого мужчину задержали.



В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия.

Приговором Центрального районного суда калининградец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.