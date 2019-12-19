СК проверяет сообщение о водителе, вытолкавшем из автобуса одноногого мужчину

СК проверяет сообщение о водителе, вытолкавшем из автобуса одноногого мужчину
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следователи проводят проверку информации о том, что водитель рейсового автобуса грубо вытолкнул из салона инвалида. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сообщения были размещены в средствах массовой информации накануне. По данным журналистов, 42-летнего жителя Калининграда, несколько лет назад лишившегося ноги, водитель грубо вытолкнул из салона, в результате чего мужчина был вынужден идти до дома более трех километров в темноте.

В публикации указано, что у мужчины не было при себе наличных, а валидатор в автобусе не работал и карточкой заплатить пассажир тоже не смог.

«Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.

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