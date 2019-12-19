Сбитая в Калининграде 94-летняя женщина получила тяжелые травмы

Сбитая на пешеходном переходе 94-летняя калининградка получила тяжелые травмы, её госпитализировали в БСМП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщил источник в экстренных службах.
Медики диагностировали у женщины закрытый перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, скальпированную рану голени и предплечья.
Напомним, авария произошла в 19 часов в среду на улице Кутузова. В районе улицы Огарёва 50-летний водитель «Ситроена» допустил наезд на 94-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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