На Южном обходе микроавтобус врезался в легковушку, есть пострадавший (фото)

В результате аварии на Южном обходе областного центра пострадал 48-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 11.40 в четверг. В сторону Московского проспекта двигался «Ситроен» под управлением 24-летнего водителя. На 15 км Южного обхода молодой человек нарушил безопасную дистанцию, и микроавтобус врезался в остановившийся «Пежо» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Пежо» получил травмы, бригада скорой помощи доставила мужчину в БСМП.
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