Калининградский срочник избил сослуживцев за плохую уборку и ношение шапки в столовой

В Калининградской области срочник осужден за избиение сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК РФ по Балтфлоту.



Суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего по призыву войсковой части 45752-Д. Рядовой признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Установлено, что в период с 27 марта по 19 апреля 2019 года рядовой «наносил удары по разным частям тела» трем сослуживцам по надуманным предлогам — нарушение воинской дисциплины, ненадлежащая уборка в туалете, ношение головных уборов в столовой.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый является сиротой, вину в совершении преступления признал полностью и принес свои извинения потерпевшим. Рядовому назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.