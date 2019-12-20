Калининградский срочник избил сослуживцев за плохую уборку и ношение шапки в столовой

Калининградский срочник избил сослуживцев за плохую уборку и ношение шапки в столовой
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтфлот

В Калининградской области срочник осужден за избиение сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК РФ по Балтфлоту.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего по призыву войсковой части 45752-Д. Рядовой признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Установлено, что в период с 27 марта по 19 апреля 2019 года рядовой «наносил удары по разным частям тела» трем сослуживцам по надуманным предлогам — нарушение воинской дисциплины, ненадлежащая уборка в туалете, ношение головных уборов в столовой.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый является сиротой, вину в совершении преступления признал полностью и принес свои извинения потерпевшим. Рядовому назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.


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