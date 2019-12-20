Сотрудница автомойки в Черняховске сожгла документы, чтобы скрыть кражу из авто

В Черняховске полиция задержала 33-летнюю сотрудницу автомойки, которая украла кошелек из авто и сожгла документы, чтобы избежать наказания. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в региональной пресс-службе.



В ведомстве сообщили, что работающая в таксопарке автомойщица залезла в припаркованную машину, чтобы украсть портмоне. Вместе с кошельком она присвоила 7000 рублей, а также водительскую страховку, права и банковскую карту, по которой у преступницы так и не получилось ничего купить в одном из местных магазинов. Чтобы избавиться от лишних улик, автомойщица сожгла страховку и права в мусорке.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 325 УК РФ «Уничтожение официальных документов». Также женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».