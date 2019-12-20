Прокуратура: калининградцы организовали производство поддельных сигарет «Rominta»

В Калининграде несколько местных жителей подозреваются в организации производства и сбыте поддельных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Установлено, что группа калининградцев в арендованном ими на территории Московского района Калининграда складском помещении организовала незаконное производство немаркированной табачной продукции марки «Rominta» для ее дальнейшей реализации на территории региона.

18 декабря 2019 года в ходе произведенного осмотра складского помещения были изъяты более 50 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 2 млн. рублей.

В отношении калининградцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, которое находится на контроле в прокуратуре Калининградской области.