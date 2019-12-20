Калининградка «продала» подруге за 1 млн рублей несуществующую квартиру

Калининградка «продала» подруге за 1 млн рублей несуществующую квартиру
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде прокуратура обвиняет 55-летнюю местную жительницу в крупном мошенничестве. Женщина воспользовалась беспечностью подруги и продала ей фиктивную квартиру за 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 20 ноября, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в декабре 2014 года обвиняемая начала принимать от своей подруги рассрочки за якобы строящуюся квартиру в переулке Радужном, пользуясь для этого реквизитами компании «Балт Строй». Аферистка составила фиктивный договор долевого участия, согласно которому подруга должна была оплатить однокомнатную квартиру через кассу застройщика. Пока пострадавшая платила преступнице три года, мошенница тратила деньги на свои нужды.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.


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