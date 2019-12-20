В Калининграде владелицу сауны задержали за сутенерство (видео)

В Калининграде владелицу сауны задержали за сутенерство (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция Калининграда задержала владелицу сети калининградских саун за организацию проституции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полицейских, 51-летняя женщина предлагала клиентам дополнительные услуги по вызову на место отдыха «жриц любви». «Женщина предоставляла помещения для оказания интимных услуг, за что оставляла себе часть вырученных средств. Сотрудниками полиции эти действия были задокументированы, при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержаны лица, осуществившие доставку „заказа“ в сауну, изъяты вещественные доказательства, в том числе меченые деньги, а также визитки с номерами телефонов», — отметили в пресс-службе.

В отношении владелицы сауны возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Также в отношении 2 жительниц Калининграда составлены протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Расследование продолжается. 


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