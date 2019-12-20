Калининградка обманула онлайн-знакомого из Волгограда на 80 тысяч рублей

Полиция в Калининграде задержала 34-летнюю местную жительницу, которая «заняла» около 80 тысяч рублей у онлайн-знакомого из Волгограда, а затем перестала выходить на связь. Деньги женщина возвращать не собиралась. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в региональной службе УМВД.



Как сообщили в ведомстве, в марте женщина познакомилась в Сети и начала переписываться с молодым человеком из Волгограда. В ходе виртуального общения мошенница несколько раз просила перевести ей деньги в долг, придумывая для этого различные причины. В декабре калининградка пообещала прилететь к молодому человеку в город, но для этого ей пришлось занять 11 тысяч рублей на авиабилеты. Когда он согласился и перевел подруге по переписке деньги, она перестала выходить на связь. На тот момент долговая сумма насчитывала 80 тысяч рублей, и мужчина решил обратиться в полицию.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкции данной статьи максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.