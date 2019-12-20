Под Черняховском мужчина убил приятеля, предложившего остаться у него ночевать

В Черняховском округе местный житель подозревается в нанесении приятелю ножевых ранений, из-за которых тот впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



В конце ноября 2019 года в одном из домов в поселке Доваторовка Черняховского района обнаружили тело владельца квартиры с множественными колото-резаными ранениями лица. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть 55-летнего мужчины наступила в результате кровопотери.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«В ходе производства судебных экспертиз по исследованию предметов и объектов, изъятых с места происшествия, в распоряжение следствия поступили сведения о возможной причастности к совершению указанного преступления 68-летнего местного жителя. Под тяжестью улик мужчина сознался в совершенном преступлении», — рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Во время допроса мужчина пояснил, что 22 ноября 2019 года он вдвоем с потерпевшим распивал спиртное в доме последнего. После застолья хозяин начал уговаривать гостя остаться ночевать у него, поскольку полагал, что тот слишком пьян, чтобы самостоятельно добраться до дома. На этой почве между мужчинами произошла ссора, в ходе которой старший товарищ нанес приятелю несколько ударов ножом в область лица, после чего ушел домой.

18 декабря 2019 года подозреваемый задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. С учетом состояния здоровья обвиняемого, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.