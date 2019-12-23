На Ленинском проспекте произошло тройное ДТП с пассажирским автобусом (фото)

Утром в воскресенье на Ленинском проспекте произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и пассажирского автобуса. Об этом сообщает в своем Instagram региональное управление ГИБДД.
Столкновение случилось около 10:20 у перекрестка с пл. Калинина. «Мерседес» под управлением 31-летнего водителя, который ехал со стороны ул. Багратиона, в районе дома № 100 по Ленинскому проспекту из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «Мазду». От удара последнюю отбросило на ехавший рядом автобус. В результате ДТП получил травмы 30-летний водитель «Мазды».
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Калининград. В 10 часов 20 минут по ул. Ленинский проспект от ул. Багратиона в направлении площади Калинина следовал автомобиль «МЕРСЕДЕС», под управлением 31-летнего водителя, который в районе дома 100 по ул. Ленинский проспект из-за несоблюдения безопасной дистанции, допустил столкновение с автомобилем «МАЗДА», под управлением 30-летнего водителя. После чего по инерции автомобиль «МАЗДА», столкнулся с автомобилем «МАЗ 203085», под управлением 60-летнего водителя. В результате столкновения водитель автомобиля «МАЗДА» получил травмы. #гибдд39 #ГИБДД #Калининград
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