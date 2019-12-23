На Ленинском проспекте произошло тройное ДТП с пассажирским автобусом (фото)

Утром в воскресенье на Ленинском проспекте произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и пассажирского автобуса. Об этом сообщает в своем Instagram региональное управление ГИБДД.



Столкновение случилось около 10:20 у перекрестка с пл. Калинина. «Мерседес» под управлением 31-летнего водителя, который ехал со стороны ул. Багратиона, в районе дома № 100 по Ленинскому проспекту из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «Мазду». От удара последнюю отбросило на ехавший рядом автобус. В результате ДТП получил травмы 30-летний водитель «Мазды».