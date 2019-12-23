В Калининграде СК проводит проверку после смерти двухмесячного ребенка

В Калининграде в квартире на ул. Невского скончался двухмесячный ребенок. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, трагедия случилась утром в понедельник, 23 декабря.



По предварительным данным, младенец умер вследствие болезни. У мальчика наблюдалась повышенная температура тела, предположительно из-за ОРВИ, поэтому мать вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть пациента. Точная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета информацию о смерти ребенка подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как стало известно «Новому Калининграду», семья, в которой случилась трагедия — социально благополучная. Родители с младенцем и двухлетней дочкой недавно переехали в областной центр из Балтийска.