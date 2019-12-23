15-летняя калининградка, объявленная в розыск, нашлась дома у друзей

В Калининграде полиция завершила поиски 15-летней школьницы, пропавшей 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы, проверили и опросили друзей несовершеннолетней», — говорится в релизе ведомства.

Как выяснили полицейские, девочка ночевала у своих друзей. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось.

Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.