15-летняя калининградка, объявленная в розыск, нашлась дома у друзей

15-летняя калининградка, объявленная в розыск, нашлась дома у друзей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полиция завершила поиски 15-летней школьницы, пропавшей 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы, проверили и опросили друзей несовершеннолетней», — говорится в релизе ведомства.

Как выяснили полицейские, девочка ночевала у своих друзей. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось.

Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

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