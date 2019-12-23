Установили личность женщины, тело которой нашли в Верхнем озере

Установили личность женщины, тело которой нашли в Верхнем озере
Виталий Невар / Новый Калининград
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Личность женщины, чье тело нашли в воскресенье в Верхнем озере, установлена. Ею оказалась 39-летняя Евгения Б., которая пропала еще в конце ноября и с тех пор ее искали родственники. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Точные причины наступления и давность наступления смерти женщины позволит определить судебно-медицинская экспертиза. Доследственная проверка продолжается», — отметили в СК. По предварительным данным, смерть женщины наступила не менее недели назад. Напомним, 29 ноября этого года Евгения Б. вышла из дома на ул. А. Невского в областном центре и пропала.
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