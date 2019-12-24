На мамоновской трассе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик (видео)

В Гурьевском округе случилось ДТП с участием трех автомобилей, пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, происшествие случилось утром во вторник, 24 декабря.
По трассе «Калининград — Мамоново 2» в направлении областного центра двигался автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 44-летний мужчина. Водитель выехал на полосу встречного движения, где его «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 35-летней женщины. «Мазду» отбросило на полосу встречного движения, где легковушка врезалась в «МАН» под управлением 40-летнего водителя.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Мазда“ получила травмы», — говорится в релизе.
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Гурьевский район. В 09 часов 10 минут на 0 километре 350 метрах автодороги «Калининград – Мамоново 2» в направлении г. Калининграда двигался автомобиль марки «Мерседес», под управлением 44-летнего водителя, который выехал на полосу встречного движения в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда», под управлением 35-летней женщины. В результате столкновения автомобиль марки «Мазда» отбросило на полосу встречного движения, где двигался автомобиль марки «МАН», под управлением 40-летнего водителя, с которым в дальнейшем произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получила травмы. #гибдд39 #ГИБДД #Калининград #дтп
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