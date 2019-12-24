За публикацию фото обнаженной знакомой калининградца отправили в колонию

За публикацию фото обнаженной знакомой калининградца отправили в колонию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Калининградцу, опубликовавшему фото обнаженной знакомой в интернете, вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Злоумышленник, 53-летний мужчина, опубликовал ранее полученные фотографии знакомой в обнаженном виде. Он разместил их в интернете, на странице, к которой есть доступ у широкого круга лиц. 

Кроме того, калининградец уже был осужден за преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Судимость не погашена.

Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных, администрированием интернет-ресурсов и размещением информации в сети Интернет сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter