За публикацию фото обнаженной знакомой калининградца отправили в колонию

Калининградцу, опубликовавшему фото обнаженной знакомой в интернете, вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Злоумышленник, 53-летний мужчина, опубликовал ранее полученные фотографии знакомой в обнаженном виде. Он разместил их в интернете, на странице, к которой есть доступ у широкого круга лиц.

Кроме того, калининградец уже был осужден за преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Судимость не погашена.

Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных, администрированием интернет-ресурсов и размещением информации в сети Интернет сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.