Количество «налоговых» уголовных дел в области увеличилось на 40%

В 2019 году число уголовных дел о налоговых преступлениях в Калининградской области увеличилось на 40%. Если в прошлом году их было 30, то в 2018 году — уже 42. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Самыми распространенными стали уголовные дела, возбужденные за уклонение от уплаты налогов или сокрытие от налоговиков денег и имущества, за счет которых должна быть взыскана недоимка (таких было 12 и 15 соответственно).

4 уголовных дела было возбуждено по фактам мошенничества при возмещении НДС, 4 — в отношении физлиц, уклонившихся от налогов и сборов в крупном размере, 7 — за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Количество уголовных дел, по которым были вынесены судебные решения, также увеличилось — с 14 до 22, как и количество дел, направленных в суд (с 3 до 9). Ущерб, причиненный налоговыми преступлениями, в 2019 году увеличился более чем на 272 % и составил 513 млн против 188 в прошлом году.